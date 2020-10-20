Коронавирус. Государство не испытывает дефицита денег на борьбу с COVID-19 – Радуцкий

Нардеп заявил, что часть средств из фонда борьбы с COVID-19 были израсходованы на 210 приемных отделений для больных коронавирусом

Государство не испытывает дефицита денежных средств на борьбу с эпидемией коронавируса, так как деньги в фонде борьбы с COVID-19 есть. Об этом в эфире телеканала Наш заявил депутат и глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

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По словам нардепа, деньги из "ковидного" фонда были потрачены деньги на программу "Большая стройка" не только "на строительство дорог" – он отметил, что часть средств были израсходованы на 210 приемных отделений для больных COVID-19.

Также Радуцкий предложил идею поправок к проекту Государственного бюджета на 2021 год: повышение расходов на систему здравоохранения Украины, в частности на зарплату врачам за счет увеличения акцизов на сигареты и крепкий алкоголь.

Помимо этого, нардеп заявил, что 25% с заработка государства на игральном бизнесе должны будут пойти на систему здравоохранения страны.

18 апреля президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет, которые были приняты Верховной Радой 13 апреля. Изменения предполагают увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.

18 июня Верховная Рада приняла закон, который позволил перераспределять средства из фонда борьбы с коронавирусом на инфраструктурные проекты. 22 июня закон подписал президент Владимир Зеленский.

2 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что больше всего денег из фонда было потрачены на соцзащиту и строительство и ремонт дорог.

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Станислав Стороженко

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