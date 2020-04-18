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Зеленский подписал изменения в госбюджет

Зеленский подписал изменения в госбюджет - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
18.04.2020, 18:35

Изменения в бюджет внесены в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Изменения в госбюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом, отметили в ОП.

Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн.

Кроме этого, в бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат медработникам, которые противостоят эпидемии. В общем расходы Минздрава увеличиваются на 16,4 млрд грн.

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Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Минсоцполитики увеличиваются на 19,5 млрд грн.

Для осуществления непредвиденных мероприятий в резервный фонд направлено дополнительно 3 млрд грн.

13 апреля Верховная Рада приняла законопроект №3279-д об изменениях в бюджете в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. За принятие за основу проголосовали 252 депутата, а в целом с технико-юридическими правками проголосовали – 249 депутатов.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский госбюджет коронавирус COVID -19
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