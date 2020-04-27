Коронавирус. Грузия начала ослаблять карантин

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Власти Грузии начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, введенные в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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С 27 апреля в стране возобновлена работа продуктовых рынков и служб такси. Сняты ограничение по онлайн-торговле и службам доставки.

Ослабление карантина касается только тех компаний, учреждений и объектов, которые полностью выполняют рекомендации министерства здравоохранения.

Рынок в городе Телави закрыли после трех часов работы, потому что некоторые продавцы и покупатели не носили защитные маски и перчатки. Руководство рынка оштрафовали на три тысячи лари (около тысячи долларов).

Сообщается, что во всей стране продолжает действовать комендантский час с 21:00 до 6:00.

Подчеркивается, что если ситуация с эпидемией ухудшится, правительство может возобновить ограничения.

Восстановление экономической деятельности в Грузии планируется проводить поэтапно с перерывами в две недели.

По данным Worldometers, в Грузии зафиксировано 497 случаев инфицирования коронавируса. Шесть человек умерли, 156 выздоровели.

17 апреля в Грузии запретили движение легковых автомобилей.