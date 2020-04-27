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Коронавирус. Грузия начала ослаблять карантин

Коронавирус. Грузия начала ослаблять карантин - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
27.04.2020, 22:48

Грузия начала ослаблять карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса

Власти Грузии начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, введенные в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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С 27 апреля в стране возобновлена работа продуктовых рынков и служб такси. Сняты ограничение по онлайн-торговле и службам доставки.

Ослабление карантина касается только тех компаний, учреждений и объектов, которые полностью выполняют рекомендации министерства здравоохранения.

Рынок в городе Телави закрыли после трех часов работы, потому что некоторые продавцы и покупатели не носили защитные маски и перчатки. Руководство рынка оштрафовали на три тысячи лари (около тысячи долларов).

Сообщается, что во всей стране продолжает действовать комендантский час  с 21:00 до 6:00.

Подчеркивается, что если ситуация с эпидемией ухудшится, правительство может возобновить ограничения. 

Восстановление экономической деятельности в Грузии планируется проводить поэтапно с перерывами в две недели.

По данным Worldometers, в Грузии зафиксировано 497 случаев инфицирования коронавируса. Шесть человек умерли, 156 выздоровели.

  • 17 апреля в Грузии запретили движение легковых автомобилей.
Наталия Медведева
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