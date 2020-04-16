Коронавирус. Грузия запрещает передвижение в легковых автомобилях

Фото: EPA

Грузия с 17-го по 21 апреля полностью запрещает передвижение на легковых автомобилях. Такое решение было принято Координационным советом по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Грузия Онлайн.

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При этом отмечается, что данное ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.

"Хочу подчеркнуть, что продуктовые магазины, аптеки и все другие объекты, которые до сих пор работали, продолжат функционировать, а также продолжат работу сервисы доставки", — заявил советник премьер-министра Ираклий Чиковани.

Также с завтрашнего дня в Грузии становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых пространствах. Ответственность за выполнение этого решения возлагается на юридические лица - владельцев закрытых пространств. За нарушение - штраф в 15 тысяч лари.

В Грузии сейчас, по данным портала worldometers , 348 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли, 76 — выздоровели.

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