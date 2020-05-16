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Коронавирус. Грузия отменит чрезвычайное положение 22 мая

Коронавирус. Грузия отменит чрезвычайное положение 22 мая - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
16.05.2020, 08:08

По данным на утро 16 мая, в Грузии заболели COVID-19 671 человек, 12 умерли, 393 выздоровели

В Грузии чрезвычайное положение, которое ввели для борьбы с коронавирусом, будет отменено 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Первый канал Грузии.

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"После глубокого анализа эпидемиологической ситуации правительство Грузии приняло решение не обращаться после 22 мая к президенту и парламенту с целью продления срока действия чрезвычайного положения", - отметил премьер.

По его словам, чрезвычайное положение было объявлено в Грузии 21 марта, затем оно было продлено один раз.

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Он подчеркнул, что это не означает, что введенные ограничения "будут полностью сняты в одночасье".

"Часть ограничений, которые необходимы, по мнению эпидемиологов, чтобы сохранить высокий уровень контроля над имеющимися рисками, обязательно останутся в силе", - заявил Гахария.

По последним данным, в Грузии заболели COVID-19 671 человек, 12 умерли, 393 выздоровели.

  • На утро 16 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 628 549 человек, 308 645 умерли, 1 758 039 выздоровели.
Арина Толина
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