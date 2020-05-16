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COVID-19. Заболели 4,6 млн, больше всего в США, Испании и РФ: данные по странам

COVID-19. Заболели 4,6 млн, больше всего в США, Испании и РФ: данные по странам - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
16.05.2020, 07:32

С начала пандемии в мире умерли от COVID-19 308 645 человек, выздоровели 1 758 039 пациентов

На утро 16 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 628 549 человек, 308 645 умерли, 1 758 039 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, с начала эпидемии заразились COVID-19 1 484 285 человек, зафиксированы 88 507 летальных случаев, выздоровели 326 242 пациентов.

На втором месте – Испания, где 274 367 зараженных , 27 459 летальных случаев, 188 967 выздоровевших.

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Россия – на третьем, 262 843 человека заболели, 2418 умерли, выздоровели 58 226.

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Британия – на четвертом, в стране 236 711 случаев, 33 998 умерли, данных о выздоровевших нет.

Италия – на пятом, заболели 223 885 человек, летальных случаев 31 618, 120 206 выздоровевших.

На шестом Франция – 179 506, 27 529 умерли, 60 448 выздоровели.

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На седьмом – Бразилия, 220 291 заболевших, 14 962 летальных случаев, 84 970 выздоровевших.

Германия – на восьмом, 175 699 заболевших, 8 001 умерли, 181 700 выздоровели.

Турция – на девятом, заболели 146 457, умерли 4 055, выздоровели 106 133.

Иран – на десятом, 116 635 зараженных, 6902 умерли, 91 835 выздоровели.

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Арина Толина
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