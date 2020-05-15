Коронавирус. Вспышка в Южной Корее: 148 человек заразились в ночных клубах

В Южной Корее количество зараженных COVID-19 после открытия ночных клубов возросло до 148 человек. Об этом сообщает CNN.
Вспышка инфекции произошла после того, как 29-летний инфицированный мужчина с коронавирусом 1-2 мая посетил пять ночных клубов и бар в районе Итаевон, заразив 17 человек.
9 мая власти Сеула объявили об экстренном закрытии всех ночных клубов и баров города. Они не исключают, что с мужчиной могли контактировать около 1500 человек.
По последним данным, в Южной Корее зафиксированы 11 018 случаев COVID-19 (27 за сегодня), из которых - 260 заболевших умерли, 9 821 - выздоровели.
Ночные клубы были открыты в Южной Корее в конце апреля.