Коронавирус. Вспышка в Южной Корее: 148 человек заразились в ночных клубах

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В Южной Корее количество зараженных COVID-19 после открытия ночных клубов возросло до 148 человек. Об этом сообщает CNN.

Вспышка инфекции произошла после того, как 29-летний инфицированный мужчина с коронавирусом 1-2 мая посетил пять ночных клубов и бар в районе Итаевон, заразив 17 человек.

9 мая власти Сеула объявили об экстренном закрытии всех ночных клубов и баров города. Они не исключают, что с мужчиной могли контактировать около 1500 человек.

По последним данным, в Южной Корее зафиксированы 11 018 случаев COVID-19 (27 за сегодня), из которых - 260 заболевших умерли, 9 821 - выздоровели.

Ночные клубы были открыты в Южной Корее в конце апреля.

коло 50 пациентов в Южной Корее, ранее признанных выздоровевшими от COVID-19, вновь получили положительные тесты на коронавирус вскоре после выхода из карантина. 9 апреля сообщалось , что о