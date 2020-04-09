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В Южной Корее допускают, что коронавирус может реактивироваться у выздоровевших

В Южной Корее допускают, что коронавирус может реактивироваться у выздоровевших - Фото
Тестирование на коронавирус (Фото: Markiian Lyseiko/EPA)
09.04.2020, 14:48

Около 50 положительных тестов на коронавирус у ранее выздоровевших пациентов обнаружили в Южной Корее, эксперты предположили возможность реактивации

Около 50 пациентов в Южной Корее, ранее признанных выздоровевшими от COVID-19, вновь получили положительные тесты на коронавирус вскоре после выхода из карантина. Об этом заявили в Центрах по контролю заболеваний Южной Кореи (CDC), сообщает Bloomberg.

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Корейские эксперты предполагают, что речь может идти скорее о реактивации коронавируса, а не о повторном заражении, поскольку положительные тесты были получены вскоре после того, как людей выпускали из карантина.

Гендиректор CDC Чжон Ын Кён заявил, что проводится комплексное изучение причин повторного заболевания. "Во время лечения было много случаев, когда у пациента в один день тест был отрицательный, а на следующий день - положительный", рассказал он.

  • Южная Корея была одной из первых стран, где произошла вспышка COVID-19.
  • На данный момент в стране выявлено 10 423 случая заражения коронавирусом, 204 человека умерли, 6973 выздоровели.

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Денис Юдин
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