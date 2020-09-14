Коронавирус. Израиль вводит с пятницы трехнедельный локдаун

Жителям Израиля нельзя будет удаляться от дома далее, чем на 500 метров, за исключением поездок на работу

Израиль из-за распространения COVID-19 вводит общенациональный локдаун на три недели с 18 сентября. Об этом сообщает Reuters.

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Ограничительные меры вводятся, чтобы предотвратить вторую волну распространения коронавируса, заявил вчера, 13 сентября, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Во время карантина израильтяне должны будут оставаться на расстоянии не более 500 метров от своих домов, но смогут добираться до работы.

Работа учреждений и бизнеса будет ограничена. Школы и торговые центры закроются, но супермаркеты и аптеки продолжат работать. Неправительственные организации и бизнес смогут работать, если они не принимают посетителей.

Собрания в помещениях ограничены лимитом в 10 человек, на улице – 20.

Reuters отмечает, что локдаун вводится на период еврейских праздников.

За прошедшие сутки в Израиле выявили 2882 случая COVID-19.

В мире вчера выявили 243 969 новых заболевших коронавирусом, умерли от болезни 3905 пациентов.

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Денис Юдин

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