Коронавирус. Литва смягчает карантин: начинают работать уличные кафе и храмы

Литва. Карантин, апрель (фото - EPA)

С 28 апреля в Литве начали действовать смягченные условия карантина, с определенными ограничениями разрешили работать уличным кафе, салонам красоты, учреждениям культуры и отдыха, можно заниматься спортом на улице, храмы открыли двери верующим. Об этом сообщает Delfi.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решением правительства во всех сферах деятельность возобновляется с соблюдением строгих правил безопасности.

В уличных кафе за столиком смогут сидеть не более двух человек, люди, сидящие за различными столиками, должны находиться на дистанции не менее двух метров.

С целью восстановления работы уличных кафе мэрия Вильнюса сообщила, что разрешит создавать пространства уличных кафе не только у собственных помещений, но и в других общественных пространствах - скверах, парках, на закрытых улицах.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Учреждения культуры, отдыха, развлечений и спорта также можно будет посещать группами не более двух человек, более крупные группы будут допускаться лишь в случае, если это члены одной семьи.

"Эти учреждения, а также парикмахерские, маникюрные салоны, также должны будут соблюдать требование 10 квадратных метров на одного человека", - отмечается в сообщении.

С понедельника разрешено проводить экзамены на вождение автомобиля и управление самолетами, заниматься любым спортом на открытом воздухе, то есть посещать гольф-клубы, спортивные площадки, а также зоопарки, ботанические сады, но только на открытом воздухе.

Читайте также: Чили вводит "паспорта выздоровевших" от коронавируса вопреки призыву ВОЗ

Конференция епископов Литвы сообщила, что с 28 апреля мессы с присутствием прихожан смогут проходит ежедневно, за исключением воскресенья, но храмы должны ограничивать количество верующих.

Также должна начать работу часть детских садов, чтобы принять детей, родители которых должны выйти на работу.

Всеобщий карантин в Литве продлен до 11 мая.

По последним данным, в Литве заболели COVID-19 1 449 человек, выздоровели 474, умерли 41.

21 апреля в Германии разрешили открыться предприятиям с площадью помещений не более 800 кв. м., а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам.