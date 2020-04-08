Коронавирус. Трампа призвали создать мировую коалицию по борьбе с COVID-19

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президента США Дональда Трампа призвали создать мировую коалицию по борьбе с коронавирусом, поскольку его невозможно победить в отдельно взятой стране. Об этом идет речь в статье бывшего посла США в ООН Саманты Пауэр, передает Голос Америки.

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Экс-посол США в ООН призвала Трампа возглавить процесс мирового сдерживания пандемии, поскольку Соединенные Штаты связаны с другими даже самыми отдаленными странами и через экономические и другие связи происходящее даже в наименее развитых уголках мира, может влиять на США.

"Мы должны немедленно начать строить широкую и решительную мировую коалицию против COVID-19", - призывает политик.

Такая коалиция, по мнению Пауэр, должна создать центры обмена данными о пандемии, координировать усилия по тестированию и разработке вакцины, чтобы позволить странам принимать меры на основе информации полученной из регионов, где пик эпидемии уже прошел.

Пауэр приводит пример усилий США по мобилизации международной помощи Западной Африке в 2014 году во время вспышки эпидемии эболы. Именно усилия этого региона, при значительной помощи США и других стран, позволили сдержать масштабы распространения вируса, убеждена политик.

коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 1 430 141 человек, выздоровели 301 130, умерли 82 119. По состоянию на утро 8 апреля , в мирекоронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 1 430 141 человек, выздоровели 301 130, умерли 82 119.