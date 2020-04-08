Коронавирус. Заболели 1,43 млн человек, выздоровели 301 000: последние данные

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

По состоянию на утро 8 апреля, в мире заболели 1 430 141 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 301 130, умерли 82 119. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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США находятся на первом месте по наибольшему числу зараженных – 398 809 (всего 12 895 смертей, 22 224 выздоровевших).

За последние сутки в стране от коронавируса умерли 1736 человек. Это самый высокий показатель с момента начала пандемии, ранее самое большое летальных случаев от коронавируса было 4 марта – 1344.

Испания – на втором месте, в стране заболели 141 942, выздоровели 43 208, летальных случаев – 14 045.

Италия – на третьем, 135 586 инфицированных, 24 392 выздоровевших, 17 127 умерших.

Франция – на четвертом, заболели 110 070 человек, 19 523 выздоровели, умерли 10 343.

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Германия - на пятом (107 663), выздоровели 36 081, умерли 2016.

Китай – на шестом (82 758), выздоровели 77 520, умерли 3337.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Утром 7 апреля в мире было зарегистрировано 1 347 676 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, 74 743 человек погибли, 277 331 пациент вылечился от COVID-19.

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