Коронавирус. В Бухаресте закрывают бары, клубы и дискотеки

По словам префекта столицы Румынии, могут быть изолированы секторы и даже некоторые районы в городе

Сегодня в муниципалитете Бухареста приняли решение закрыть бары, клубы, дискотеки, казино, игорные залы в столице. В радиусе 50 метров от школ граждане должны будут носить защитную маску. Об этом сообщает местное издание g4media.ro.

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По словам префекта Георге Кожану, могут быть изолированы секторы и даже некоторые районы в городе.

Мэрия Бухареста увеличит количество общественного транспорта на улицах.

Ограничения вступят в силу в среду и будут действовать до тех пор, пока показатель заболеваемости COVID-19 на тысячу жителей за 14 дней не упадет ниже 1,5. Если этого не случится, будут введены другие ограничения.

"Жандармерия и полиция будут принимать меры для усиленного контроля. Так больше не может быть. Есть люди, которые не носят маски", – сказал префект.

Румыния сейчас на 28 месте в мире по распространенности коронавируса. Там 142 570 инфицированных, 5 203 человека умерли.

5 октября власти Парижа закрыли бары в городе после того, как органы здравоохранения сообщили о резком росте числа случаев заражения COVID-19 среди возрастной группы 20-30 лет, сообщает Guardian.

Рестораны в столице Франции и ее окрестностях продолжают работать при условии соблюдения новых, более строгих правил безопасности.

Также продолжают работать кинотеатры, театры и музеи, но спортивные и фитнес-клубы останутся закрытыми для взрослых.

Во Франции больше 630 000 заболевших. Умерли больше 32000 человек.

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), только четыре европейские страны до сих пор не перешагнули критический порог по количеству заболевших коронавирусом. Это Германия, Финляндия, Кипр и Норвегия,

Вадим Ребрина

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