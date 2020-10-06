Только в четырех странах Европы уровень заболеваемости COVID-19 ниже критического – ECDC

Самый высокий уровень заболеваемости в Европе наблюдается во Франции, Чехии и Нидерландах, а самый низкий – на Кипре и в Норвегии

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), только четыре европейские страны до сих пор не перешагнули критический порог по количеству заболевших коронавирусом. Это Германия, Финляндия, Кипр и Норвегия, передает CNN.

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Критический порог по оценке ECDC составляет 20 случаев COVID-19 на 100 000 человек за семь дней, это усредненный показатель.

Исходя из этих цифр, уровень заболеваемости сейчас не превышает допустимую норму только в четырех странах Европы – Норвегия (средний показатель – 13,9), Кипр (14,6), Финляндия (15,5) и Германия (18,4).

На другом конце шкалы находятся Франция (120,3), Нидерланды (140,3) и Чехия (167,6). В целом устойчивый рост заболеваемости коронавирусом был зафиксирован в 27 европейских странах.

СПРАВКА. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний – независимое ведомство Евросоюза, миссия которого заключается в усилении защиты Европы против инфекционных заболеваний. Было создано в 2004 году и сейчас активно развивается при участии стран-членов ЕС.

В июне ВОЗ отнесла Украину к странам с "ускоренным распространением" COVID-19.

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Дарья Мостовая

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