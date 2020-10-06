Коронавирус. В Европе начинается сертификация немецкой вакцины

Специалисты отмечают, что инновационный препарат разработан по новой технологии mRNA

В Германии фармкомпания BioNTech из Майнца приступила к процессу сертификации новой немецкой вакцины от COVID-19. Об этом сообщает DW.

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Результаты клинических испытаний препарата BNT162b2, разработанного BioNTech совместно с американской компанией Pfizer, пройдут проверку в Европейском агентстве по лекарственным средствам EMA.

"Инновационный препарат разработан по новой технологии mRNA (messenger RNA, или перенос фрагмента РНК – генетического кода вируса, – ред.). BioNTech была первой немецкой фирмой, получившей разрешение на клинические испытания вакцины", – отмечается в сообщении.

25 сентября в ВОЗ заявили, что общее количество умерших от COVID-19 может удвоиться и достичь двух миллионов, прежде чем успешная вакцина получит широкое распространение.

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Арина Толина

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