Коронавирус. В Германии с 16 декабря вводят жесткий карантин: что закроется
13.12.2020, 14:32
Иллюстративное фото - EPA
16 декабря в Германии введут жесткий локдаун для борьбы с эпидемией коронавируса, который продлится как минимум до 10 января. Об этом сообщает DW.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Во всей Германии закроются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекратят очное обучение и закроют детсады.
Открытыми останутся аптеки, АЗС, банки и почта. Также разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении соцдистанции и масочного режима.
На рождественские праздники 24 и 26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу (не более девяти взрослых), а на Новый год вводится запрет на массовые мероприятия.
- 11 декабря стало известно, что мягкий локдаун, который был введен в Германии в ноябре, не дал результата.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии