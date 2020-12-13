Коронавирус. В Германии с 16 декабря вводят жесткий карантин: что закроется

16 декабря в Германии введут жесткий локдаун для борьбы с эпидемией коронавируса, который продлится как минимум до 10 января. Об этом сообщает DW.

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Во всей Германии закроются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекратят очное обучение и закроют детсады.

Открытыми останутся аптеки, АЗС, банки и почта. Также разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении соцдистанции и масочного режима.

На рождественские праздники 24 и 26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу (не более девяти взрослых), а на Новый год вводится запрет на массовые мероприятия.

11 декабря стало известно, что мягкий локдаун, который был введен в Германии в ноябре, не дал результата.

Владислав Сердюк

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