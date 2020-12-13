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Коронавирус. В Германии с 16 декабря вводят жесткий карантин: что закроется

13.12.2020, 14:32
Коронавирус. В Германии с 16 декабря вводят жесткий карантин: что закроется - Фото
Иллюстративное фото - EPA

16 декабря в Германии введут жесткий локдаун для борьбы с эпидемией коронавируса, который продлится как минимум до 10 января. Об этом сообщает DW.

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Во всей Германии закроются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекратят очное обучение и закроют детсады. 

Открытыми останутся аптеки, АЗС, банки и почта. Также разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении соцдистанции и масочного режима. 

На рождественские праздники 24 и 26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу (не более девяти взрослых), а на Новый год вводится запрет на массовые мероприятия.

Владислав Сердюк
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Германия коронавирус COVID-19 жесткий локдаун

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