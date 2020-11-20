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Коронавирус. В Калифорнии объявили комендантский час

20.11.2020, 20:19
Коронавирус. В Калифорнии объявили комендантский час - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Ограничения вступают в силу 21 ноября и будут действовать до 21 декабря, их действие может быть продлено

В связи с распространением коронавируса в Калифорнии объявили комендантский час, который будет действовать в большинстве округов штата. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на заявление губернатора штата Гэвина Ньюсома.

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Как отмечается, указ Министерства здравоохранения Калифорнии запрещает находиться вне дома без веской причины с 22:00 до 05:00 в округах "фиолетовой зоны", где действуют строгие карантинные меры.

Ограничения вступают в силу в субботу, 21 ноября, и будут действовать до 21 декабря, их действие может быть продлено.

"Вирус распространяется такими темпами, которых мы не видели с начала этой пандемии, и следующие несколько дней и недель будут иметь решающее значение для прекращения этого всплеска. Мы бьем тревогу", – говорится в заявлении Ньюсома.

В течение минувшей недели в Калифорнии четыре раза фиксировали более 10 000 новых случаев заражения в день.

  • За минувшие сутки в США выявили 66 795 новых заболевших, умерли 720 человек. За все время пандемии в стране зафиксировано 12 137 507 случаев заражения и 259 053 смерти от COVID-19, выздоровели более 7 255 000 пациентов.

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Наталия Медведева
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коронавирус калифорния карантин комендантский час

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