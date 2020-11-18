В США разрешили использовать молекулярные тесты на COVID-19 в домашних условиях

Использование тестов дома должно существенно облегчить выявление инфицированных коронавирусом

Теперь в США можно будет делать экспресс-тесты на коронавирус, не выходя из дома. Правда, купить их можно будет только по назначению врача, сообщается на сайте профильного агентства Минздрава и социальных служб США (FDA).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для проведения тестирования на коронавирус в домашних условиях в FDA разрешили использовать одноразовые молекулярные наборы для тестирования Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit. Применять их можно только в экстренных случаях, когда провести полноценное тестирование в больнице нельзя.

Принцип действия таких тестов очень простой. Забор материала со слизистой носа пациента производится специальной палочкой, затем она помещается во флакон, а тот – в тестовую установку. Через полчаса результаты теста выводятся на экран устройства. Приобрести тестовый набор можно будет только по рецепту семейного врача.

Для обнаружения РНК SARS-CoV-2 в тесте применяется технология молекулярной амплификации – когда отдельные участки хромосомной ДНК копируются, чтобы увеличить концентрацию вируса при его наличии во взятом образце.

"Это первые тесты, которые можно проводить самостоятельно и получать результаты в домашних условиях. Теперь еще больше американцев, которые были инфицированы коронавирусной болезнью, смогут по итогам теста принимать немедленные меры, чтобы защитить себя и окружающих", – говорится в сообщении FDA.

В марте 2020 года в США создали тест, который может определять наличие коронавируса за пять минут.

В августе в Штатах анонсировали продажу экспресс-тестов BinaxNOW – они будут стоить $5.

Читайте также: В Киеве демонтировали незаконную лабораторию – там "делали тесты на COVID-19"

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.