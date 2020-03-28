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В США создали тест, который определяет наличие коронавируса за 5 минут

В США создали тест, который определяет наличие коронавируса за 5 минут - Фото
Тест на коронавирус (Фото: Abbott)
28.03.2020, 22:15

В США разработали тест, который определяет наличие коронавируса за 5 минут

Американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott создала тест ID NOW COVID-19, способный определить наличие коронавируса за 5 минут. Раработка уже получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом сообщается на сайте производителя.

Этот тест можно использовать на дому, без необходимости ездить в лабораторию.

В разработке ID NOW COVID-19 используется диагностическая платформа Abbott ID NOW, которая представляет из себя портативную лабораторию и способна дать положительный результат за 5 минут, а отрицательный — за 15 минут.

В отличие от других существующих экспресс-тестов, ID NOW COVID-19 основывается на молекулярном тестировании, которое работает с образцами слюны и слизи. Он идентифицирует части ДНК вируса, а другие тесты ищут антитела в крови.

Аппараты Abbott, на базе которых работает тест, уже используется в тысячах медучреждений США.

Производитель заявляет, что способен уже в апреле произвести 5 млн тестов. А начать их использовать можно уже с 29 апреля.

По состоянию на 22:00 в США подтверждено 119 682 случая COVID-19 (за минувшие сутки 15 556), умерли 1988 человек (за сутки 292), выздоровели 3229.

  • Ранее сегодня сообщалось, что в Великобритании количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 1000 человек.
  • Сегодня, 28 марта, в Италии количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 10 000 человек.

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Медведева Наталия
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