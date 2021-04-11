Коронавирус. В Китае заявили, что их вакцины "не обладают очень высоким уровнем защиты"

Эффективность китайских вакцин от коронавируса "невысока", Пекин рассматривает возможность "смешать" их с другими препаратами. Об этом заявил директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу, сообщает AP.

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"Китайские вакцины не обладают очень высоким уровнем защиты", – заявил он в ходе пресс-конференции. Сейчас, по словам чиновника, обсуждается вопрос о том, будет ли Китай использовать для процесса иммунизации другие вакцины из разных технических линий. Это может повысить их эффективность.

Чиновник призвал "учитывать те преимущества, которые вакцины мРНК (по технологии матричной РНК - ред.) могут принести человечеству".

Так же в сообщении говорится, что ученые из Бразилии выявили, что эффективность китайской вакцины Sinovac в предотвращении симптоматических инфекций составляет 50,4%.

25 марта в Украину доставили партию китайской вакцины от коронавируса.

Владислав Сердюк

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