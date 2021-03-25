Медицина | В Украину летит партия китайской вакцины от коронавируса – фото
25.03.2021, 12:49
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)
Китайская компания Sinovac Biotech отправила в Украину первую партию из 1 млн 915 тысяч доз своей вакцины CoronaVac против болезни COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Китае.
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Отмечается, что вакцина от Sinovac "прошла все этапы клинических исследований" – ее эффективность и безопасность "официально подтверждены". Между тем, публикации отчета о фазе III препарата в авторитетном международном издании пока нет.
Сейчас она применяется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.
- В конце декабря 2020-го Украина подписала контракт на 1,9 млн доз с китайской компанией Sinovac. Поставку вакцины осуществляет компания-посредник Лекхим.
- 4 марта в Лекхим заявляли, что должны поставить вакцину от Sinovac до 15 марта. В Минздраве говорили, что намерены оштрафовать Лекхим за задержку поставки.
- 10 марта в Украине зарегистрировали CoronaVac.
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