UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Медицина | В Украину летит партия китайской вакцины от коронавируса – фото

25.03.2021, 12:49
В Украину летит партия китайской вакцины от коронавируса – фото - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

Китайская компания Sinovac Biotech отправила в Украину ​​первую партию из 1 млн 915 тысяч доз своей вакцины CoronaVac против болезни COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Китае.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что вакцина от Sinovac "прошла все этапы клинических исследований" – ее эффективность и безопасность "официально подтверждены". Между тем, публикации отчета о фазе III препарата в авторитетном международном издании пока нет.

Сейчас она применяется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

Читайте также: Степанов назвал точное количество вакцин, которые Украина должна получить в марте и апреле

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай посольство вакцина коронавирус COVID-19 Sinovac CoronaVac
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 