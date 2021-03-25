Китайская компания Sinovac Biotech отправила в Украину ​​первую партию из 1 млн 915 тысяч доз своей вакцины CoronaVac против болезни COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Китае.

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Отмечается, что вакцина от Sinovac "прошла все этапы клинических исследований" – ее эффективность и безопасность "официально подтверждены". Между тем, публикации отчета о фазе III препарата в авторитетном международном издании пока нет.

Сейчас она применяется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

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Станислав Стороженко

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