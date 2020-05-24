Коронавирус. В России – антирекорд по числу умерших больных COVID-19 за сутки

В России за последние сутки умерли 153 больных COVID-19, это наивысший показатель с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает штаб правительства РФ по противодействию коронавирусу.
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При этом выявлено 8599 новых заболевших коронавирусной болезнью, что почти на 1000 меньше, чем сутками ранее. Также за минувшие сутки выздоровели 5363 человека - это более чем на 1700 меньше, чем сутками ранее.
Всего в РФ подтвердили COVID-19 у 344 481 человека, 3541 пациент умер, 113 299 больных выздоровели.
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