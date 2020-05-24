Коронавирус. В России – антирекорд по числу умерших больных COVID-19 за сутки

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В России за последние сутки умерли 153 больных COVID-19, это наивысший показатель с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает штаб правительства РФ по противодействию коронавирусу.

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При этом выявлено 8599 новых заболевших коронавирусной болезнью, что почти на 1000 меньше, чем сутками ранее. Также за минувшие сутки выздоровели 5363 человека - это более чем на 1700 меньше, чем сутками ранее.

Всего в РФ подтвердили COVID-19 у 344 481 человека, 3541 пациент умер, 113 299 больных выздоровели.

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 179 пациентов, но было выявлено 406 новых случаев заболевания. На утро 24 мая коронавирус подтвержден у 20 986 украинцев, 617 человек умерли, 7 108 пациентов выздоровели.

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