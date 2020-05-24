Коронавирус. В Украине почти 21000 заболевших, за сутки умерло 12 человек

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 179 пациентов, но было выявлено 406 новых случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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На 08:30 22 мая коронавирус подтвержден у 20 986 украинцев, 617 человек умерли, 7 108 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 406 новых случаев заболевания (сутками ранее - 432), 12 человек умерли (сутками ранее - 17), выздоровели 179 пациентов (сутками ранее - 344).

На амбулаторном лечении находится 14 443 пациента, из них 1273 ребенка и 3325 медиков. Госпитализация понадобилась для 6543 человек, из них 257 детей и 744 медика.

Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 256 человек, в том числе для одного ребенка и 22 медиков.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и Разработкаможет занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд , считают во Всемирном банке.

Вчера в Киеве ослабили карантин. 25 мая обещают открыть метро.

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