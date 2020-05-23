В Киеве ослабят карантин 23 мая. В Минздраве говорят, что столица не готова

Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве сегодня ослабят карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили на брифинге в КГГА по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Сегодня в Киеве с 12:00 начнут работу:

- наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус);

- магазины площадью до 1000 кв. м.

С 25 мая заработает:

- Метро в обычном режиме;

- Все рынки и ярмарки;

- Детские и спортивные площадки в парках и скверах.

В столице количество заболевших COVID-19 за последнюю неделю составляет менее 11,7 на 100 000 человек, заявили в КГГА. Должно быть менее 12. Второй критерий - в Киеве заняты 35% коек в больницах (должно быть не более 50%). Третий критерий - в Киеве проводят 37,7 ПЦР-тестирований на 100 000 жителей (должно быть более 12 на 100 000).

"В Киеве этот показатель (количества заболевших коронавирусом на 100 000 жителей) превышает 12, он находится на уровне 15. Если мы говорим о сегодня, переход на другой, второй этап смягчения (в Киеве - ред.) пока невозможен", - заявлял 23 мая на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Также вчера мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что в Киеве количество заболевших COVID-19 составляет 15,6 на 100 000. "Этот показатель обусловлен вспышкой в детском интернате для девочек. За последние шесть дней заболеваемость была в границах нормы, определенной правительством", - заявлял вчера Кличко. Вспышка COVID-19 в интернате произошла 15 мая.

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Вчера же Кличко заявил, что к арантин в Киеве могут не ослабить с 23 мая. Он обратился к Кабмину с просьбой разрешить работу наземного транспорта и торговых организаций площадью до 1000 квадратных метров.

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