В Киеве - вспышка коронавируса: в интернате для девочек 81 заболевший

В Киеве зафиксирована вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате для девочек. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
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После подтверждения коронавируса у сотрудницы интерната были проведены ПЦР-тесты, которые выявили 81 заболевшего. Среди них - 53 воспитанницы интерната возрастом от 7 до 35 лет, а также 28 сотрудников.
Госпитализированы трое пациентов из числа персонала, остальные сотрудники находятся дома на самоизоляции под наблюдением врачей.
Инфицированные воспитанницы находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.
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По словам Кличко, интернат работал в закрытом режиме, его никто не посещал, кроме персонала. Мэр заявил, что инфекцию в заведение занасла медсестра одной из групп.
Интернат полностью закрыт на карантин, въезд на территорию контролируют спасатели и полиция.
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