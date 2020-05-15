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В Киеве - вспышка коронавируса: в интернате для девочек 81 заболевший

В Киеве - вспышка коронавируса: в интернате для девочек 81 заболевший - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
15.05.2020, 15:40

В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве выявили 81 случай заболевания COVID-19, трое сотрудников госпитализированы

В Киеве зафиксирована вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате для девочек. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

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После подтверждения коронавируса у сотрудницы интерната были проведены ПЦР-тесты, которые выявили 81 заболевшего. Среди них - 53 воспитанницы интерната возрастом от 7 до 35 лет, а также 28 сотрудников.

Госпитализированы трое пациентов из числа персонала, остальные сотрудники находятся дома на самоизоляции под наблюдением врачей.

Инфицированные воспитанницы находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.

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По словам Кличко, интернат работал в закрытом режиме, его никто не посещал, кроме персонала. Мэр заявил, что инфекцию в заведение занасла медсестра одной из групп.

Интернат полностью закрыт на карантин, въезд на территорию контролируют спасатели и полиция.

  • На утро 15 мая в Украине коронавирус подтвержден у 17 330 человек, 476 человек умерли4 473 пациентов выздоровели.
  • На утро 15 мая в столице было 2068 подтвержденных случаев COVID-19, 43 человека умерли, 200 выздоровели.

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Денис Юдин
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