Коронавирус в США. $3000 помощи на семью и заболевший сенатор

Сенатор США Рэнд Пол (Фото: EPA)

Американские семьи получат единовременные выплаты по $3000 в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

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По его словам, администрация президента США Дональда Трампа внесла на рассмотрение Конгресса США соответствующий законопроект, содержащий меры стимуляции экономики. Его принятие ожидается уже 23 марта.

Американские чиновники надеются, что эти меры помогут бизнесу страны продержаться следующие три-четыре месяца.

Мнучин дал понять, что правительство США может принять и другие меры экономической поддержки, если в течение следующих двух месяцев ситуация не улучшится.

Сегодня у сенатора США от штата Кентукки Рэнда Пола подтвердили положительный тест на COVID-19, сообщил в Twitter его офис.

Отмечается, что сенатор чувствует себя нормально и находится на карантине. По данным его офиса, политик не имеет симптомов и решил пройти тест только для профилактики из-за того, что часто путешествует и посещает различные мероприятия, ему неизвестно о прямом контакте с больными.

Рэнд Пол стал первым сенатором США, у которого подтвердили диагноз коронавируса.

По состоянию на 22 марта, в США зарегистрировано 38 757 больных коронавирусом, 400 человек умерли, 178 выздоровели.

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