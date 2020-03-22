Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус в США. $3000 помощи на семью и заболевший сенатор

Коронавирус в США. $3000 помощи на семью и заболевший сенатор - Фото
Сенатор США Рэнд Пол (Фото: EPA)
22.03.2020, 21:02

В США семьи получат от правительства по $3000 в связи с эпидемией коронавируса

Американские семьи получат единовременные выплаты по $3000 в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа внесла на рассмотрение Конгресса США соответствующий законопроект, содержащий меры стимуляции экономики. Его принятие ожидается уже 23 марта.

Американские чиновники надеются, что эти меры помогут бизнесу страны продержаться следующие три-четыре месяца.

Мнучин дал понять, что правительство США может принять и другие меры экономической поддержки, если в течение следующих двух месяцев ситуация не улучшится.

Сегодня у сенатора США от штата Кентукки Рэнда Пола подтвердили положительный тест на COVID-19, сообщил в Twitter его офис.

Отмечается, что сенатор чувствует себя нормально и находится на карантине. По данным его офиса, политик не имеет симптомов и решил пройти тест только для профилактики из-за того, что часто путешествует и посещает различные мероприятия, ему неизвестно о прямом контакте с больными.

Рэнд Пол стал первым сенатором США, у которого подтвердили диагноз коронавируса.

По состоянию на 22 марта, в США зарегистрировано 38 757 больных коронавирусом, 400 человек умерли, 178 выздоровели.

Читайте также: Коронавирус. Ангела Меркель ушла на карантин – пообщалась с инфицированным

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 