Коронавирус. Ватикан будет дистанционно отпускать грехи больным и медикам

В Ватикане издали указ, в соответствии с которым верующие могут получать удаленное отпущение грехов в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в индульгенции Апостольской пенитенциарии, текст которой опубликован пресс-службой Ватикана.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В частности, речь идет о больных COVID-19 и членах их семей, которые пребывают в изоляции или больницах, а также о медицинских работниках, которые все свое время и силы отдают борьбе с пандемией.
В указе говорится, что для отпущения грехов достаточно смотреть онлайн-трансляции мессы, а также самостоятельно читать соответствующие молитвы.
Отмечается, что папа римский Франциск призвал всех верующих постоянно молиться за больных коронавирусом.