Коронавирус. Ватикан будет дистанционно отпускать грехи больным и медикам

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В Ватикане издали указ, в соответствии с которым верующие могут получать удаленное отпущение грехов в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в индульгенции Апостольской пенитенциарии, текст которой опубликован пресс-службой Ватикана.

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В частности, речь идет о больных COVID-19 и членах их семей, которые пребывают в изоляции или больницах, а также о медицинских работниках, которые все свое время и силы отдают борьбе с пандемией.

В указе говорится, что для отпущения грехов достаточно смотреть онлайн-трансляции мессы, а также самостоятельно читать соответствующие молитвы.

Отмечается, что папа римский Франциск призвал всех верующих постоянно молиться за больных коронавирусом.

10 марта в Ватикане приняли решение закрыть для туристов площадь Святого Петра и собор Святого Петра.

По состоянию на 20 марта в Ватикане зарегистрирован один заболевший COVID-19. В Италии: 41 035 больных, 3 405 умерших, 4 440 выздоровевших.