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Коронавирус. Ватикан будет дистанционно отпускать грехи больным и медикам

Коронавирус. Ватикан будет дистанционно отпускать грехи больным и медикам - Фото
Фото: EPA
20.03.2020, 19:05

В Ватикан будут дистанционно отпускать грехи больным коронавирусом и медикам

В Ватикане издали указ, в соответствии с которым верующие могут получать удаленное отпущение грехов в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в индульгенции Апостольской пенитенциарии, текст которой опубликован пресс-службой Ватикана.

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В частности, речь идет о больных COVID-19 и членах их семей, которые пребывают в изоляции или больницах, а также о медицинских работниках, которые все свое время и силы отдают борьбе с пандемией.

В указе говорится, что для отпущения грехов достаточно смотреть онлайн-трансляции мессы, а также самостоятельно читать соответствующие молитвы. 

Отмечается, что папа римский Франциск призвал всех верующих постоянно молиться за больных коронавирусом.

  • 10 марта в Ватикане приняли решение закрыть для туристов площадь Святого Петра и собор Святого Петра.
  • По состоянию на 20 марта в Ватикане зарегистрирован один заболевший COVID-19. В Италии: 41 035 больных, 3 405 умерших, 4 440 выздоровевших.
Медведева Наталия
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