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Коронавирус. Ватикан закрыл для туристов площадь и собор Святого Петра

Коронавирус. Ватикан закрыл для туристов площадь и собор Святого Петра - Фото
Закрытая площадь Святого Петра (Фото: EPA)
10.03.2020, 17:02

В Ватикане приняли решение закрыть для туристов площадь Святого Петра и собор Святого Петра в связи с распространением коронавируса

Сегодня, 10 марта, в Ватикане приняли решение закрыть для туристов площадь Святого Петра и собор Святого Петра. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что до 3 апреля площадь и собор будут закрыты для туристов и экскурсионных групп в связи с распространением коронавирусной инфекции, однако отдельные верующие смогут приходить в базилику для молитвы.

Сообщается, что Ватикан также закроет свое почтовое отделение на площади, которое обычно посещает множество туристов, а также книжный магазин и фото-сервис.

Кафе для работников в Ватикане также будет закрыто.

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Медведева Наталия
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