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Коронавирус. ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии COVID-19 – Южная Америка

Коронавирус. ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии COVID-19 – Южная Америка - Фото
Медики в Бразилии (Фото: EPA)
22.05.2020, 22:07

Всемирная организация здравоохранения заявила, что новым эпицентром пандемии коронавируса стала Южная Америка

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19, наиболее сильно пострадала Бразилия. Об этом сообщил ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям д-р Майк Райан, передает Reuters.

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"В некотором смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни", – заявил Райан, добавив, что Бразилия явно страдает больше всего.

Эксперт отметил, что бразильские власти одобрили широкое применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19. Он повторил, что современные клинические данные не подтверждают эффективность этого препарата против нового заболевания.

По словам Райана, в девяти африканских странах на прошлой неделе рост заболеваемости составил 50%, в то время как в других наблюдается снижение или стабильные показатели. Однако эксперт по-прежнему обеспокоен, что болезнь может распространиться на континенте со "значительными пробелами" в службах интенсивной терапии, медицинском кислороде и вентиляции.

В Бразилии зарегистрировано 314 769 заболевших COVID-19, 20 267 человек умерли, выздоровели 125 960.

  • На утро 22 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 5 194 574 человек, 334 621 умерли, 2 081 511 выздоровели.
Наталия Медведева
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ВОЗ пандемия коронавирус COVID-19 Бразилия
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