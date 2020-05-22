Коронавирус. ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии COVID-19 – Южная Америка

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19, наиболее сильно пострадала Бразилия. Об этом сообщил ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям д-р Майк Райан, передает Reuters.
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"В некотором смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни", – заявил Райан, добавив, что Бразилия явно страдает больше всего.
Эксперт отметил, что бразильские власти одобрили широкое применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19. Он повторил, что современные клинические данные не подтверждают эффективность этого препарата против нового заболевания.
По словам Райана, в девяти африканских странах на прошлой неделе рост заболеваемости составил 50%, в то время как в других наблюдается снижение или стабильные показатели. Однако эксперт по-прежнему обеспокоен, что болезнь может распространиться на континенте со "значительными пробелами" в службах интенсивной терапии, медицинском кислороде и вентиляции.
В Бразилии зарегистрировано 314 769 заболевших COVID-19, 20 267 человек умерли, выздоровели 125 960.