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Коронавирус. ВОЗ объяснила причину положительных тестов у выздоровевших

Коронавирус. ВОЗ объяснила причину положительных тестов у выздоровевших - Фото
Иллюстративное фото: Rob Engelaar/ЕРА
07.05.2020, 22:07

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили причину положительных тестов на коронавирус у выздоровевших от COVID-19

Положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает AFP.

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В ВОЗ пояснили, что пациенты, выздоровевшие от COVID-19 и вновь давшие положительный результат теста на заболевание, продолжают избавляться от отмерших клеток легких, а не получили новую инфекцию.

В апреле медики Южной Кореи сообщили о более чем 100 таких случаях – это вызвало опасения, что выздоровевшие могут снова заразиться.

"Мы знаем, что некоторые пациенты дают положительный результат после своего клинического выздоровления, – сказал представитель ВОЗ. – Из того, что мы знаем на сегодняшний день – и это основано на самых последних данных – очевидно, что эти пациенты избавляются от оставшихся материалов в легких, это часть фазы восстановления".

Исследования показали, что люди, зараженные коронавирусом SARS-CoV-2, накапливают антитела, начиная примерно через неделю после заражения или появления симптомов.

Но, по словам экспертов, до сих пор неясно, накапливает ли организм систематический иммунитет, достаточный для того, чтобы отразить новую атаку вируса, и если да, то как долго этот иммунитет сохраняется.

Что касается выздоровевших пациентов, которые дали отрицательный результат, а затем, спустя несколько недель, положительный, то здесь необходимы дополнительные исследования, отмечают ВОЗ.

"Нам нужен систематический сбор образцов у выздоровевших пациентов, чтобы лучше понять, как долго они выделяют живой вирус, – сказал представитель. – Нам также необходимо понять, означает ли это, что они могут передавать вирус другим людям – наличие живого вируса не обязательно означает, что его можно передать другому человеку".

Эпидемиолог инфекционных заболеваний Мария Ван Керхове, участник программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, объяснила сценарий "мертвых клеток".

"По мере выздоровления легких, часть их клеток отмирает. Эти фрагменты легких и дают положительный результат, – сказала она. – Это не инфекционный вирус, это не реактивация. На самом деле это часть процесса заживления".

Эпидемиолог отметила, что тем не менее пока неясно, имеют ли выздоровевшие надежную защиту от повторного заражения.

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Наталия Медведева
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ВОЗ иммунитет коронавирус
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