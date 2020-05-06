Коронавирус. Риск возвращения к необходимости жесткого карантина реален – ВОЗ

Возвращение к жесткому карантина в связи с пандемией коронавируса остается очень реальным. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается в Twitter ВОЗ.
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"Риск возвращения к полному карантину остается очень реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень тщательно", - сказал он.
По мнению Тедроса, лучшая защита от пандемии – сильная и устойчивая система здравоохранения.
"Теперь у нас есть возможность заложить основы для устойчивых систем здравоохранения в Европе и Африке на земном шаре", – отметил он.
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