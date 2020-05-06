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Коронавирус. Риск возвращения к необходимости жесткого карантина реален – ВОЗ

Коронавирус. Риск возвращения к необходимости жесткого карантина реален – ВОЗ - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)
06.05.2020, 23:54

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о риске возвращения к необходимости жесткого карантина в связи с пандемией коронавируса

Возвращение к жесткому карантина в связи с пандемией коронавируса остается очень реальным. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается в Twitter ВОЗ.

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"Риск возвращения к полному карантину остается очень реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень тщательно", - сказал он.

По мнению Тедроса, лучшая защита от пандемии – сильная и устойчивая система здравоохранения.

"Теперь у нас есть возможность заложить основы для устойчивых систем здравоохранения в Европе и Африке на земном шаре", – отметил он.

  • 30 апреля в ВОЗ напомнили, что страны не должны из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире прекращать программы вакцинации

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Наталия Медведева
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ВОЗ коронавирус карантин Тедрос Аданом Гебреисус
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