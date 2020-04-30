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ВОЗ призывает страны не прекращать вакцинацию из-за коронавируса

ВОЗ призывает страны не прекращать вакцинацию из-за коронавируса - Фото
Ханс Клюге (EPA)
30.04.2020, 14:40

В ВОЗ подчеркивают, что необходимо в первую очередь продолжить вакцинацию от кори

Cтраны не должны из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире прекращать программы вакцинации. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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"Настоятельно призываю страны продолжать уделять приоритетное внимание иммунизации, внедрять инновационные услуги, общаться с родителями и тщательно отслеживать каждую пропущенную вакцинацию. Догнать как можно быстрее, где это необходимо", - отметил Клюге.

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Он считает, что нельзя позволить, чтобы трагедия COVID-19 превратилась в катастрофу ухудшения здоровья людей от других причин, поэтому в первую очередь нужно продолжать действующие программы по вакцинации детей, в частности, от кори.

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Арина Толина
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вакцинация корь ВОЗ коронавирус COVID-19 Ханс Клюге
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