Коронавирус. ВОЗ предупреждает о продолжении пандемии и беспокоится о детях

Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии. Из-за карантинных ограничений и вызванных этим перебоях с поставками в 21 стране не хватает вакцин против других болезней. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.

"Пандемия далека от завершения, – подчеркнул он. – Нам предстоит пройти долгий путь и проделать большую работу".

Гебреисус выразил глубокую обеспокоенность будущими последствиями нарушения нормального медицинского обслуживания, особенно для детей, лишенных плановой вакцинации.

"Количество случаев заболевания малярией в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться. Этого не должно произойти, мы работаем со странами, чтобы поддержать их", - сказал Тедрос.

Сегодня, 27 апреля, количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3 млн человек.

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