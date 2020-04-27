Коронавирус. Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3 млн человек

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

По состоянию на вечер 27 апреля количество зарегистрированных заразившихся коронавирусной инфекцией и заболевших COVID-19 в мире превысило 3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

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По информации на 20:17 (по киевскому времени) в мире выявлено 3 029 323 заболевших COVID-19, умерли 209 227 человек, выздоровели 900 319 пациентов.

Больше всего случаев зафиксировано в США: в этой стране заболели 995 288, умерли 56 139, выздоровели 122 675 человек.

Сегодня сообщалось, что все больше штатов в США начинают отменять распоряжения о введении карантина, даже несмотря на то, что федеральные власти заявляют, что основные меры социального дистанцирования будут необходимы до конца лета.

Япония заявила о введении запрета на въезд в страну еще 14 странам, в том числе Украине. Таким образом, общее число государств, которым запрещен въезд, достигло 87, включая Китай, Южную Корею, США и страны Европы.

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