Новая Зеландия объявила о победе над коронавирусом: как ей это удалось

Джасинда Ардерн (фото - ЕРА)

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что коронавирус "в настоящее время" ликвидирован. С завтрашнего дня в стране возобновляют работу большинство предприятий, однако в социальной жизни продолжит действовать ряд ограничений, сообщает ВВС.

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Всего на данный момент в Новой Зеландии зарегистрировано менее 1469 случаев коронавируса и 19 случаев смерти от него. 1180 человек выздоровели. Сейчас в стране — 270 активных больных COVID-19. В последние дни появляются лишь единичные случаи заражения.

Премьер сказала, что в стране нет случаев заражения больших групп людей с неизвестным механизмом передачи, всех инфицированных их их физические контакты контролируют.

Однако Ардерн предостерегла от самоуспокоенности, заявив, что это не означает полного прекращения новых случаев коронавируса. "Мы открываем экономику, но не открываем общественную жизнь", - сказала она на ежедневном правительственном брифинге.

Как Новая Зеландия отреагировала на пандемию

Страна ввела одни из самых жестких в мире ограничений на поездки и деятельность на ранних стадиях пандемии, когда в стране было всего несколько десятков случаев. Она закрыла свои границы и стала обеспечивать карантин всех прибывающих в страну, ввела строгую самоизоляцию и провела обширное тестирование и отслеживание контактов.

Пляжи, набережные и игровые площадки, офисы и школы были закрыты 26 марта. Бары и рестораны также были закрыты, в том числе на вынос и доставку.

По словам Ардерн, моделирование показало, что в Новой Зеландии могло быть более 1000 случаев в день, если бы не принятые меры.

Эксперты говорят, что удаленность Новой Зеландии и легко закрываемые границы сыграли свою роль в момент появления вируса. Но правительство также похвалили за ясность его коммуникаций во время кризиса.

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Каковы дальнейшие действия властей

С завтрашнего дня Новая Зеландия открывает большинство предприятий, включая рестораны на вынос, но без личного контакта. Новозеландцам говорят оставаться в своей небольшой группе близких друзей или семьи и держаться на расстоянии 2 м от других людей.

Массовые собрания по-прежнему запрещены, торговые центры остаются закрытыми, а большинство детей не посещают школу. Граница Новой Зеландии также останется закрытой.

На утро 27 апреля в мире зафиксированы 2 994 958 случаев заражения, 206 997 умерли, 878 923 выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.