Коронавирус. Все больше американских штатов отменяют меры карантина

Фото: EPA

Все больше штатов в США начинают отменять распоряжения о введении карантина, даже несмотря на то, что федеральные власти заявляют, что основные меры социального дистанцирования будут необходимы до конца лета. Об этом сообщает ВВС.

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В пятницу в США наблюдался самый большой всплеск случаев заражения за день. Но в целом уровень заражения значительно снизился в нескольких горячих точках, включая Нью-Йорк, эпицентр коронавируса в стране.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на понедельник в США зарегистрировано более 965 900 случаев коронавируса и более 54 800 случаев смерти.

Эксперты общественного здравоохранения предупреждают, что снятие ограничений слишком рано может вызвать вторую волну инфицирования. Но решения об отмене карантина принимаются, поскольку более 26 миллионов американцев ищут защиты от безработицы, уровень которой составил около 16%.

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Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина уже позволили открыть некоторые предприятия.

Губернатор Колорадо заявил, что в понедельник откроются парикмахерские и тату-салоны. В Теннесси разрешат открыть рестораны. Губернатор Монтаны позволил открыть церкви, но с мерами дистанцирования. Рестораны и школы здесь будут открыты 7 мая.

Восемь штатов во главе с губернаторами-республиканцами - Арканзас, Айова, Небраска, Северная Дакота, Оклахома, Южная Дакота, Юта и Вайоминг — не выдавали обязательных требований оставаться дома.

В Калифорнии тысячи людей устремились на пляжи в разгар жары. Но чиновники в округах Вентура и Оранж, где открыты пляжи, сказали, что большинство людей придерживаются принципов социального дистанцирования. Многие пляжи по-прежнему закрыты. Шериф округа Лос-Анджелес предупредил любителей пляжного отдыха о "правоприменении в полном объеме".

На утро 27 апреля в мире зафиксированы 2 994 958 случаев заражения, 206 997 умерли, 878 923 выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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