Коронавирус. ВОЗ создает комиссию для оценки действий во время пандемии

Ожидается, что промежуточный доклад комиссия подготовит и представит в ноябре

Всемирная организация здравоохранения собирает независимую группу экспертов, которая изучит ее действия, а также меры, принимаемые другими государствами в ответ на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба ВОЗ.

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По его словам, возглавить группу уже согласились бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф. Мандат комиссии будет разработан по согласованию с государствами-членами ВОЗ.

Ожидается, что промежуточный доклад комиссия подготовит и представит ко встрече министров здравоохранения стран, входящих в ВОЗ, которая должна состояться в ноябре.

Деятельность ВОЗ в начале пандемии COVID-19 подвергается серьезной международной критике. В частности, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что организация была слишком дружественно настроена по отношению к Китаю, поддерживала его кампанию по дезинформации и тем самым содействовала значительно более широкому распространению пандемии коронавируса. ВОЗ отвергает эту критику.

За прошедшие сутки (по общемировому времени GMT) в мире зафиксировали 213 279 заболевших, умерли 5518 больных COVID-19, 180 299 пациентов выздоровели.

За все время пандемии зарегистрировали 12 155 602 заболевших, из них 551 192 умерли. Выздоровели 7 025 286 человек.

Наталия Медведева

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