Коронавирус. Заболеваемость в Турции, Египте, Болгарии и на других открытых курортах
В период пандемии коронавируса украинцам доступны девять курортов. Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Мексике и Турции
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 среди открытых для украинцев курортных направлений выявили в Мексике и Турции. Об этом говорится в данных на Worldometers.
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Динамика заболеваемости по странам:
Турция — 270 133 заболевших (+1587 за сутки), 244 926 выздоровевших (+1087), 6370 умерших (+44);
Египет – 98 939 (+212), 72 929 (+809), 5421 (+22);
Албания – 9513 (+133), 5214 (+75), 284 (+4);
Черногория – 4835 (+45), 4021 (+58), 100 (+2);
Хорватия – 10 269 (+146), 7434 (+222), 186 (+2);
Болгария – 16 266 (+76), 11 483 (+170), 629 (+16);
Мальдивы – 7804 (+137), 5155 (+119), 28 (0);
Доминиканская республика — 94 474 (+474), 68 082 (+1306), 1710 (+29);
Мексика — 595 841 (+4129), 412 580 (+3453), 64 158 (+339).
Всего за прошедшие сутки в мире выявили 244 609 заболевших, выздоровели 232 354 человек, скончались 4226 больных COVID-19.
За все время пандемии в мире зафиксировали 25 628 190 заболевших, 17 932 651 выздоровевшего и 854 429 умерших.
- 30 августа Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны. Перечень красной зоны сократился, но в него попала Хорватия.
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