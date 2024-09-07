Космический корабль Starliner успешно вернулся на Землю: экипаж все еще на орбите – видео

NASA решило, что первый экипаж Starliner вернется с миссией SpaceX Crew-9, запуск которой запланирован на конец сентября

Фото: NASA

Космический корабль Starliner Boeing отстыковался от Международной космической станции и успешно вернулся на Землю без экипажа 7 сентября. Прямую трансляцию ведет NASA.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс должны были вернуться на Землю на корабле Starliner в июне после восьмидневного тестового полета на орбите. Однако из-за выхода из строя некоторых систем капсулы NASA решило, что не может гарантировать их безопасность при возвращении.

Поэтому первый экипаж Starliner вернется с миссией SpaceX Crew-9, запуск которой запланирован на конец сентября.

Сначала Crew-9 должна была перевозить четырех членов экипажа, но теперь на борт возьмут только двоих, чтобы освободить место для Уилмора и Уильямса. SpaceX Crew Dragon будет перепрофилирован с дополнительными сиденьями для двух астронавтов, и для них доставят космические скафандры.

Читайте также: Выход астронавтов в открытый космос из МКС в последний момент отменили. Причина – скафандр