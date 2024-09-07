Космічний корабель Starliner успішно повернувся на Землю: екіпаж все ще на орбіті – відео

NASA вирішило, що перший екіпаж Starliner повернеться з місією SpaceX Crew-9, запуск якої запланований на кінець вересня

Фото: NASA

Космічний корабель Starliner від Boeing відстикувався від Міжнародної космічної станції та успішно повернувся на Землю без екіпажу 7 вересня. Пряму трансляцію веде NASA.

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Американські астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс мали повернутися на Землю на кораблі Starliner ще в червні після восьмиденного тестового польоту на орбіті. Однак через вихід з ладу деяких систем капсули NASA вирішило, що не може гарантувати їхню безпеку під час повернення.

Тому перший екіпаж Starliner повернеться з місією SpaceX Crew-9, запуск якої запланований на кінець вересня.

Спочатку Crew-9 мала перевозити чотирьох членів екіпажу, але тепер на борт візьмуть лише двох, щоб звільнити місце для Вілмора і Вільямс. SpaceX Crew Dragon буде перепрофільовано з додатковими сидіннями для двох астронавтів, і для них доставлять космічні скафандри.

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