Космонавты РФ заявили, что дыру в Союз МС-09 просверлили изнутри

Сергей Прокопьев после приземления (фото - NASA)

Российские космонавты Олег Артьмьев и Сергей Прокопьев заявили, что обнаруженную летом дыру в обшивке капсулы Союз МС-09, закрепленной на МКС, просверлили изнутри. Об этом они сказали на пресс-конференции после беседы со следственными органами и техническими специалистами, передает Радио Свобода.

По словам Прокопьева, следователи обследуют образцы, который космонавты получили во время выхода в космос 12 декабря. По результатам изучения этих образцов установлено, что отверстие начиналось изнутри, однако точные обстоятельства не установлены; образцы переданы лаборатории ФСБ.

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Прокопьев проходит в этом деле как свидетель.

Ранее в РФ озвучивали самые разные версии: речь шла даже о том, что дыру просверлили астронавты США, чтобы поскорее вернуться на Землю.

30 августа 2018 года наземные специалисты, изучая показатели функционирования бортовых систем Международной космической станции, обнаружили падение давления воздуха: выяснилось, что "протек" бытовой отсек состыкованной со станцией российского корабля Союз МС-09. Дыру около 1,5 мм в диаметре закрыл пальцем астронавт из ФРГ Александер Герст, затем туда залили герметик и залепили смазанной эпоксидной смолой каптоновой заплаткой.