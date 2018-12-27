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27.12.2018, 07:29

Котенок под заказ: в Китае начали клонировать домашних животных

Котенок под заказ: в Китае начали клонировать домашних животных - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сейчас на территории КНР насчитывается до 92 млн домашних кошек и собак. В первом квартале 2019-го к ним добавится первый "искусственный" котенок.

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Если все пройдет успешно, то первый клон кошки в Китае появится на свет в марте 2019 года. Об этом пишет местная газета Global Times.

Замгендиректора биотехнологической компании Sinogene Чжао Цзяньпин рассказал, что этот клон "будет с низкой научной ценностью", но добавил, что клонирование домашних животных может иметь большой коммерческий потенциал.

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В компании можно клонировать пса за 380 тысяч юаней (около $55 тысяч).

У Sinogene уже около 20 заказов. На то, чтобы принести заказчику щенка или котенка, будет уходить 6—10 месяцев. Компания утверждает, что клон полностью "имитирует" внешний вид оригинала, но не его память или эмоции.

Фото: sinogeneclon.com

Первым коммерчески клонированным домашним животным в мире стал кот Литтл Никки: он "родился" 17 октября 2004 года из клеток, взятых у умершего годом ранее 19-летнего мейнкуна Никки. Занималась клонированием компания Genetic Savings & Clone, заказчик — женщина Джули из штата Техас: она заплатила за клон $50 тысяч.

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Теги: Китай, наука, клонирование, генетика, котенок, биоинженерия
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