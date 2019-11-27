"Козлы отпущения". Протестующие подожгли базу ООН в Конго

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Жители города Бени Демократической Республики Конго подожгли здание миссии ООН в знак протеста против неспособности миротворцев защитить их от нападений вооруженных групп так называемых Союзных демократических сил. Об этом сообщает Укринформ.

По словам главы миссии ООН в ДРК Лейла Зерруги, в этом месяце было совершено около 14 нападений, около 80 человек убито, при том, что в стране наблюдается самая большая в ее истории эпидемия Эбола. С момента объявления об эпидемии в августе прошлого года от этой болезни умерли более 2000 человек.

"Есть люди, которые манипулируют страданиями людей и используют их против правительства, или против миссии... Мы - козлы отпущения. Мы знаем об этом. Мы понимаем и принимаем это, потому что не имеем выбора, кроме как выполнять свою работу и минимизировать нападения на гражданское население", - сказала Зерруги.

По данным миссии, после нападений миротворцы усилили патрулирование территории на востоке страны.