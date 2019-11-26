В ДР Конго протестующие захватили базу ООН: есть погибшие – видео

Недовольные "бездействием" миротворцев протестующие ворвались на базу ООН в городе Бени, что на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает DW.

По данным издания, на такие шаги местные жители решились после того, как как восемь человек были убиты и девять человек похищены боевиками из группировки Союзных демократических сил (ADF).

"Нас убивают, в то время как миротворцы миссии MONUSCO находится здесь, чтобы защищать нас. Отпустите их домой. Нам не нужны туристы в нашей стране", - рассказал в комментарии протестующий Касерека Фунди.

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Горящий автомобиль ООН (видео - Congovox/Youtube)

Сообщается, что протестующие подожгли и разграбилили мэрию и здания базы ООН. Весь персонал эвакуировали еще до прибытия активистов. По словам Сафари Казингуфу, начальника полиции Бени, по меньшей мере два человека погибли от огнестрельных ранений во время акции протеста.

Горящая мэрия Бени (видео - CJ VIDEOS/YouTube)

Демонстрации оказались успешными – власти ДР Конго пообещали, что военные ДР Конго и миротворцы ООН создадут совместный штаб-квартиру в Бени.

Справка. Жителей Бени терроризируют боевики группировки Союзные демократические силы (ADF). Миротворцы заявили, что власти ДР Конго не приглашали их участвовать в операции против ADF, начатой 30 октября.

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