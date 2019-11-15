В Киеве спецназ взял штурмом квартиру: 17 задержанных - видео

Спецназ столичной полиции в пятницу был вынужден брать штурмом одну из квартир в Оболонском районе, задержаны 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Началось все с сообщения в полицию о якобы захвате квартиры на проспекте Героев Сталинаграда. На месте потерпевшая рассказала, что в ее квартиру ворвались около двух десятков мужчин в масках, которые вытолкнули ее с дочерью и закрылись изнутри. Оказалось, семья ведет судебные процессы по денежному обязательству и ранее получала угрозы. "В дальнейшем долг передали третьим лицам, но никаких документов о принудительном выселении не было", - пояснили в полиции.

Отмечается, что переговоры с мужчинами в квартире успехами не увенчались и спецназу пришлось штурмом брать помещение. Всех, кто был внутри, задержали и доставили в отделение полиции. Начальник Оболонского управления рассказал, что после задержания выяснилась пропажа ювелирных украшений и ценностей из квартиры.

По факту открыты уголовные дела по статьям о самоуправстве и краже. Задержанные дают пояснения следователям.

Вчера стало известно о задержании в столице группы "коллекторов" - смотреть видео.

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