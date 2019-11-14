В Киеве спецназ задержал группу "коллекторов": видео

В Киеве полиция с участием спецназа задержала членов преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали у граждан возвращения несуществующих долгов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там рассказали, что в течение двух последних месяцев в полицию поступило несколько заявлений от граждан о том, что неизвестные лица, угрожая насилием, требуют вернуть деньги, которые якобы были взяты в долг. Речь идет о суммах от $5 до $250000.

Полицейские установили место и время встречи одного из "коллекторов" с "должником", который передал ему $10000 несуществующего долга. Подозреваемого задержали.

Впоследствии задержали еще троих его сообщников, которые обеспечивали силовую поддержку деятельности преступной организации.

Всего в состав группировки входило восемь человек, два из них - это бывшие сотрудники правоохранительных органов. Задержаны четверо, еще четверых объявили в розыск.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее отметили в Нацбанке, банк не имеет права передавать задолженность физического лица и его контакты коллекторской компании или третьему лицу без предупреждения