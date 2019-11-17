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Штурм университета в Гонконге: офицера подстрелили из лука - фото

Штурм университета в Гонконге: офицера подстрелили из лука - фото - Фото
Штурм университета в Гонконге: офицера подстрелили из лука (Фото: EPA)
17.11.2019, 17:58

Полиция штурмует университетский кампус, где находятся сотни протестующих

Офицер полиции Гонконга сегодня был ранен стрелой в ногу во время осады университетского кампуса, сообщает CNN.

В кампусе забаррикадировались сотни протестующих, вооруженных кирпичами и коктейлями Молотова. Полиция применяет слезоточивый газ и водометы, протестующие в ответ начали использовать луки и стрелы.

  • Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая.
  • Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.
  • 1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие.
  • 23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты все еще продолжаются.
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