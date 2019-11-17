Штурм университета в Гонконге: офицера подстрелили из лука - фото

Офицер полиции Гонконга сегодня был ранен стрелой в ногу во время осады университетского кампуса, сообщает CNN.
В кампусе забаррикадировались сотни протестующих, вооруженных кирпичами и коктейлями Молотова. Полиция применяет слезоточивый газ и водометы, протестующие в ответ начали использовать луки и стрелы.
- Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая.
- Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.
- 1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие.
- 23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты все еще продолжаются.