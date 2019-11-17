Штурм университета в Гонконге: офицера подстрелили из лука (Фото: EPA)

Офицер полиции Гонконга сегодня был ранен стрелой в ногу во время осады университетского кампуса, сообщает CNN.

В кампусе забаррикадировались сотни протестующих, вооруженных кирпичами и коктейлями Молотова. Полиция применяет слезоточивый газ и водометы, протестующие в ответ начали использовать луки и стрелы.