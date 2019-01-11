"Красивую" стену Трампа взломали обычными ручными инструментами

Старая стена на границе с Мексикой (скриншот из видеозаписи)

Испытания Министерства внутренней безопасности США показали, что стойки металлического прототипа "стены Дональда Трампа", которую американский лидер собирается построить на границе с Мексикой, можно перепилить, не прибегая к тяжелой технике. Об этом со ссылкой на данные тестов сообщил канал NBC News.

На фото, которое показали в эфире, видны спиленные рейки — результат работы военных и погранпатруля, которым дали задание проникнуть через барьер, используя обычные ручные строительные инструменты.

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Погранично-таможенная служба США ответила на запрос передачи KPBS в Сан-Диего, что представленные для выбора прототипы "не были и не могут быть неуязвимыми", и добавила, что они собраны так, чтобы "воспрепятствовать или помешать попыткам взломать такой барьер, а также подкопаться под него, давая патрульным время для реагирования".

В конце 2018 года Трамп сообщил, что из-за разногласий по финансированию строительства стены и для удешевления проекта проекта барьер будет не бетонным, а "красивым из стальных реек", через который будет "очень, очень сложно проникнуть".

Несмотря на шатдаун в США (прекращение работы правительства из-за отсутствия своевременного решения о финансировании на следующий год), Трамп заявил, что готов объявить чрезвычайное положение из-за угрозы нелегальной миграции.