Юристы Белого дома изучают вопрос введения в США режима ЧП - Пенс

Майк Пенс (фото - EPA)

Юристы администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения в стране чрезвычайного положения, чтобы профинансировать безопасность границ, через которые прорываются мигранты. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс на брифинге, передает телеканал CNN.

По его словам, адвокаты прорабатывают вопрос введения чрезвычайного положения, но Белый дом предпочитает решить вопрос с финансированием стены на границе через Конгресс.

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"То, что мне известно, что они рассматривают этот вариант и президент думает над этим", - сказал Пенс.

"В мире нет причин, по которым Конгресс не может быть в состоянии закатить рукава и работать вместе, чтобы найти принципиальный компромисс для решения проблемы реального кризиса на нашей южной границе", - добавил вице-президент США.

Американское правительство из-за того, что не был принят бюджет, не работает с 21 декабря 2018 года. Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5,6 млрд на строительство стены, поэтому бюджет не был принят.

5 января Трамп заявил, что готов ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы добиться финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.

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