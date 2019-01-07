Трамп решил обратиться к нации из-за вызванного шатдауном кризиса

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп собирается обратиться к стране 8 января в прайм тайм в связи с частичным закрытием федерального правительства (шатдауном). Об этом Трамп написал в Twitter.

Трамп назвал гуманитарным кризисом, а также кризисом национальной безопасности ситуацию, сложившуюся на границе с Мексикой.

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Ранее Белый дом сообщил, что 10 января Трамп планирует посетить южную границу США.

Оба сообщения прозвучали на фоне продолжающегося частичного закрытия федерального правительства, связанного с требованием президента Трампа о финансировании стены вдоль границы с Мексикой.

Американское правительство из-за того, что не был принят бюджет, не работает с 21 декабря 2018 года. Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5,6 млрд на строительство стены, поэтому бюджет не был принят.

5 января Трамп заявил, что готов ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы добиться финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.