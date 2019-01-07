Трамп решил обратиться к нации из-за вызванного шатдауном кризиса

Президент США Дональд Трамп собирается обратиться к стране 8 января в прайм тайм в связи с частичным закрытием федерального правительства (шатдауном). Об этом Трамп написал в Twitter.
Трамп назвал гуманитарным кризисом, а также кризисом национальной безопасности ситуацию, сложившуюся на границе с Мексикой.
Ранее Белый дом сообщил, что 10 января Трамп планирует посетить южную границу США.
Оба сообщения прозвучали на фоне продолжающегося частичного закрытия федерального правительства, связанного с требованием президента Трампа о финансировании стены вдоль границы с Мексикой.
Американское правительство из-за того, что не был принят бюджет, не работает с 21 декабря 2018 года. Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5,6 млрд на строительство стены, поэтому бюджет не был принят.
5 января Трамп заявил, что готов ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы добиться финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.